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  4. Yer kavgası sokağı savaş alanına çevirdi! Polis zor durdurdu

Yer kavgası sokağı savaş alanına çevirdi! Polis zor durdurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2020 11:05 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta yer kavgasına tutuşan midyeciler, sokağı savaş alanına çevirdi. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.

Bağlarçeşme Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda seyyar midye satıcıları tezgah yeri konusunda birbirleri ile kavga etmeye başladı. Tekme- tokatlı kavga kısa sürede büyüdü. Yapılan ihbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. İki grup arasındaki çıkan kavganın büyümesi üzerine polis, havaya ateş ederek kavgayı durdurdu. Ekipler, bir gruptan 5, diğer gruptan da 1 kişiyi gözaltına aldı. Hafif yaralanın bu kişiler, Esenyurt Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahale ardından verilen ‘Darp- cebir raporu’ ile birlikte Esenyurt Polis Merkezi’ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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