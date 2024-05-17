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  4. Yer: Kayseri! İnfiale yol açan görüntüler sonrası gözaltına alınmıştı: O anne hakkında yeni gelişme!

Yer: Kayseri! İnfiale yol açan görüntüler sonrası gözaltına alınmıştı: O anne hakkında yeni gelişme!

17.05.2024 16:07
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Kayseri'de sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak 8 yaşındaki kızı için ağza alınmayacak ifadeler kullanan anne, canlı yayın devam ederken polis baskınıyla gözaltına alınmıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada infiale yol açan olayda çocuğun babasında yaşadığı velayetinin de babasında olduğu öğrenildi. Ayrıca kızı için müstehcen ifadeler kullanan anne serbest bırakıldı.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü adeta infiale yol açtı. 8 yaşındaki kız çocuğu için müstehcen ifadeler kullanan anne için ekipler harekete geçmiş ve anne canlı yayın sırasındayken baskın düzenleyerek gözaltına alınmıştı.

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CANLI YAYINDA GÖZALTI

Talas ilçesinde yaşayan S.G., sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen ifadeler kullandı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, S.G.’nin evine operasyon düzenledi. S.G., canlı yayın yaparken gözaltına alındı.

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BABASIYLA YAŞIYORMUŞ

Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı belirlendi. S.G. hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan S.G. bugün, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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(DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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