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Yer: Kayseri! İntihar etmek için köprüye çıktı

16.12.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, intihar etmek için şehirdeki bir köprüye çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucu şahıs atlamaktan vazgeçti.

Yer: Kayseri! İntihar etmek için köprüye çıktı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan köprüde meydana gelen olayda, M.K. intihar etmek için köprüye çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de köprünün altına şişme yatak kurdu.

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ATLAMAKTAN VAZGEÇTİ

Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucu M.K. atlamaktan vazgeçirilerek, köprünün ucundan güvenli bölgeye çekildi.

Öte yandan, M.K. polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Kaynak: İHA

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İntihar Kayseri

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