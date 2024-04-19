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  4. Yer: Kayseri! Kız istemede kan aktı, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı

Yer: Kayseri! Kız istemede kan aktı, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı

19.04.2024 23:36
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Kayseri'de iddiaya göre kız istemeye giden Y.T. ile aile arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Y.T., yanında getirdiği pompalı tüfekle kızın abisini vurdu. Y.T. gözaltına alınırken yaralı abi hastaneye kaldırıldı.

Yer: Kayseri! Kız istemede kan aktı, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı

Edinilen bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi 102. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre kız istemeye giden Y.T. ile aile arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.T., yanında getirdiği pompalı tüfekle istemeye geldiği kızın abisi F.G.’ye ateş etti. F.G. sırt kısmına isabet eden saçmalarla yaralanırken kaçan Y.T. de çevrede bulunan bir eve sığındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı F.G. olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Y.T. de polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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