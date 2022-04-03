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Yer: Kayseri! Yangında öldü sanıldı, korkunç gerçek otopside ortaya çıktı

03.04.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir evde çıkan yangında ölü bulunan kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yapılan otopside öldürülen kişinin boğazının kesildiği ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlendi. Otopsi raporu sonrasında harekete geçen ekipler olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı.

Yer: Kayseri! Yangında öldü sanıldı, korkunç gerçek otopside ortaya çıktı

Kayseri Melikgazi'de bir evde çıkan yangında evde ölü bulunan yanmış erkek cesediyle ilgili korkunç gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde ölü bulunan kişinin boğazının kesildiği ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlendi. Cinayetle ilgili olarak iki kişi gözaltına alınırken şüpheliler emniyette yapılan sorgulamalarında alacak verecek meselesi yüzünden Y.O.'yu öldürdüklerini açıkladı.

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EVDE ERKEK CESEDİ BULUNMUŞTU

Edinilen bilgiye göre, Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede yangın çıkmış, itfaiye ekiplerince çıkan yangın söndürülmüştü. Olayda binada ikamet eden ve çıkan dumandan etkilenen F.E.Ö., H.E.Ö. ve U.E.Ö. ile anneleri Y.H. ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ekiplerce yangının çıktığı evde yapılan kontrollerde yabancı uyruklu Y.O.'nun yanmış cesedi bulunmuştu. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılmıştı.

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OLAY CİNAYET ÇIKTI

Y.O.'nun yapılan otopsisinde boğazında ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak darbesi olduğunun belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Y.O.'nun boğazının kesilip öldürüldükten sonra evin ateşe verildiğini belirledi. Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekiplerin çalışması sonucu 650 saatlik kamera ve saha çalışması neticesinde olayı gerçekleştiren 2 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şüpheli H.E. (19) ve H.H. (19), saklandıkları iki farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

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CİNAYETİN NEDENİ BAKIN NE ÇIKTI

Şüphelilerin emniyette yapılan sorgulamalarında alacak verecek meselesi yüzünden Y.O.'yu boğazını kestikten sonra yaktıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
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