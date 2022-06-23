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Yer: Kırıkkale! 5. katındaki dairenin penceresinden atladı: Gözlerime inanamadım

23.06.2022 06:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de dün gece saatlerinde bir apartmanın 5. katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede yangının büyüdüğü olayda alevlerin arasında mahsur kalan Muhammed Emin Küçükaslan, 5. kattaki dairenin camından aşağı atladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Küçükaslan, hastaneye kaldırıldı.

Yer: Kırıkkale! 5. katındaki dairenin penceresinden atladı: Gözlerime inanamadım

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde gece saatlerinde bir apartmanın 5. katındaki dairede yangın çıktı. Alevlerin arasında mahsur kalan Muhammed Emin Küçükaslan, 5. kattaki dairenin camından aşağı atladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Küçükaslan, hastaneye kaldırılırken yangını fark ederek itfaiyeyi aradığını belirten İlyas Çelik "Gözlerime inanamadım. Camdan baktım yangın var itfaiyeyi aradım hemen. Hemen yola çıktım itfaiyeye yolu tarif ettim. Yoldan bu tarafa çevirdim arkadaşlar hemen geldi. Buraya geldiğimde de atlamış vatandaş" dedi.

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KISA SÜREDE ALEVLER EVİ SARDI

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 286. Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerin ve öğrencilerin kaldığı apartmanın 5. katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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5. KATTAKİ EVİN PENCERESİNDEN ATLADI

Alevlerin arasında mahsur kalan Muhammed Emin Küçükaslan, 5. kattaki dairenin camından aşağı atladı. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Küçükarslan ile dumandan etkilenen Burak Ünal, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, yangın kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. Polis, olay yerindeki kalabalığı dağıtmak için ekip aracı hoparlörlerinden sık sık anons yaptı.

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"GÖZLERİME İNANAMADIM"

Yangını fark ederek itfaiyeyi aradığını belirten İlyas Çelik, "Sabah kalktım elektrik yoktu. Camdan baktım yangın gözüküyordu. Gözlerime inanamadım. Camdan baktım yangın var itfaiyeyi aradım hemen. Hemen yola çıktım itfaiyeye yolu tarif ettim. Yoldan bu tarafa çevirdim arkadaşlar hemen geldi. Buraya geldiğimde de atlamış vatandaş" dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kırıkkale
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