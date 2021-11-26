HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Kırıkkale! Gencin, TikTok paylaşımı pahalıya mâl oldu

Yer: Kırıkkale! Gencin, TikTok paylaşımı pahalıya mâl oldu

26.11.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de bir evinde beslediği Afrika kökenli piton yılanının görüntüsünü TikTok'tan paylaşan gence, 8 bin 692 lira para cezası kesildi. Ekipler tarafından el konulan yılan ise hayvanat bahçesine teslim edildi.

Yer: Kırıkkale! Gencin, TikTok paylaşımı pahalıya mâl oldu

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de yaşayan B.M. isimli bir genç, Afrika kökenli ball python (top piton) cinsi yılanın görüntülerini TikTok'tan paylaştı. Sosyal medya üzerindeki hayvanlar ile ilgili paylaşımları takip eden İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, B.M.'nin paylaştığı piton yılanını görünce harekete geçti.

8 BİN 692 LİRA CEZA

Polis ekipleri, Doğa Koruma ve Tabiat Milli Parkla Şube Müdürlüğü görevlileri ile birlikte B.M.'nin Ovacık Mahallesi'nde ikamet ettiği eve gitti. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ilgili maddesi gereği uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yılana el konuldu. Yılanı besleyen B.M.'ye ise 8 bin 692 lira idari para cezası uyguladı. B.M. hakkında da adli işlem başlatıldı.

El konulan piton yılanı ise Doğa koruma ekiplerince, Kayseri'deki bir hayvanat bahçesine teslim edildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktıDNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı
PARTNERDoğum günü pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni butonunu çökerttiDoğum günü pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni butonunu çökertti
Pitbull köpeğiyle dehşeti yaşattı: Korkudan potaya çıktıPitbull köpeğiyle dehşeti yaşattı: Korkudan potaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

Özhaseki: Cumhurbaşkanı asgari ücreti süresi gelmeden açıklayacak

Özhaseki: Cumhurbaşkanı asgari ücreti süresi gelmeden açıklayacak

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Bakan Koca "Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum" diyerek duyurdu

Bakan Koca "Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum" diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.