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  4. Yer: Kırıkkale! Ters yönde gitti, trafikte tehlike saçtı: O anlar kamerada

Yer: Kırıkkale! Ters yönde gitti, trafikte tehlike saçtı: O anlar kamerada

20.01.2025 09:43
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20.01.2025 09:43
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Kırıkkale'de uzun farları açık şekilde ters yönde ilerleyen otomobil, trafikte korku dolu anlar yaşattı.

Kırıkkale-Kayseri kara yolunda gece yarısı ters yönde ilerleyen otomobil, hem trafik kurallarını ihlal etti hem de uzun farları açık şekilde diğer sürücüler için büyük bir risk oluşturdu.

Trafikteki sürücüler, can güvenliklerini sağlayabilmek için ani manevralar yapmak zorunda kaldı.

Olay anı, seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin hem ters yönde hem de uzun farları açık şekilde ilerlediği ve diğer sürücülerin görüşünü ciddi şekilde kısıtladığı görüldü.

Trafik güvenliğini hiçe sayan otomobil sürücüsünün tespiti için Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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