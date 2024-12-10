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  4. Yer: Kırşehir! Aynı kişiye 3 kez binlerce TL'sini kaptırdı

Yer: Kırşehir! Aynı kişiye 3 kez binlerce TL'sini kaptırdı

10.12.2024 17:27
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Kırşehir'de yeni evlenen çifte yardım olmak isteyen şahıs, dolandırıcılara 102 bin TL kaptırdığını iddia ederek hukuk mücadelesi başlattı. Köksal, "Bana fatura gönderildi. Dolandırıcılarla sosyal medya üzerinden yazıştım. Yetim bir çocuğun düğünü için yardımcı olmak istedim" dedi.

Yer: Kırşehir! Aynı kişiye 3 kez binlerce TL'sini kaptırdı

Kırşehir'de yaşayan Tuncay Köksal, internet üzerinden yeni evlenen bir çift için beyaz eşya aldı. Kendisine gelen faturaya inanarak iban üzerinden 3 kez 34 bin TL ödeme yapan Köksal dolandırıcıların tuzağına düştü.

"ASKER OLARAK TANITTI"

Hukuki mücadele başlatan Köksal, "Bana fatura gönderildi. Dolandırıcılarla sosyal medya üzerinden yazıştım. Yetim bir çocuğun düğünü için yardımcı olmak istedim. Sosyal medyadan kendisini asker olarak tanıttı. PTT ile görüşeceğim söylendi. Dolandırıcıların devlet kurumlarını kullanması ve konuşmaları beni etkiledi" dedi.

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34 BİN TL'Yİ BAĞIŞLADI

Dolandırıcıya kendi gönderdiği 34 bin TL'yi bağışladığını, esnaftan da 68 bin TL borç aldığını sözlerine ekleyen Köksal, "Kendi paramdan geçtim ama borç aldığım sarrafın 68 bin TL'si var. Yazdığım yazıda da dolandırıcılara itiraz ettim. Para iadem yapılmadı ve yasal yollara başvurdum" diye konuştu.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kırşehir
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