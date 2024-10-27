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Yer: KKTC! Yenidoğan ünitesinde öldüren ihmal! 20 bebeğe su yerine saf alkol verdiler... Tepkiler çığ gibi büyüyor

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
27.10.2024 21:02
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Türkiye yenidoğan çetesinin yaptıkları karşısında adeta şoke olmuştu. Yenidoğan ünitesindeki skandalların bu seferki adresi ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) oldu. KKTC'deki bir hastanede kan donduran bir hata yapıldı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunan bebeklerin mamalarına su yerine saf alkol konulması sonucu 20 günlük bir bebek hayatını kaybetti. 6 bebeğin ise tedavileri hala devam ediyor.

Yer: KKTC! Yenidoğan ünitesinde öldüren ihmal! 20 bebeğe su yerine saf alkol verdiler... Tepkiler çığ gibi büyüyor

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde ölümcül bir hata yapıldı. Erken doğum nedeniyle küveze alınan 7 bebeğin fenalaşması üzerine korkunç gerçek ortaya çıktı.

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ÖLDÜREN İHMAL!

KKTC Sağlık Bakanlığı, 7 bebeğin fenalaştığını ve erken doğum sebebiyle küvezde tedavi gören 20 günlük bir bebeğin hayatını kaybettiğini, 6 bebeğin tedavi altına alındığını aktardı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 4 sağlık çalışanı “tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla gözaltına alındı. Bebeğini kaybeden aile, bebeklerinin geçtiğimiz cuma günü vefat ettiğini ancak kendilerine geç haber verildiğini belirtti.

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"POLİS TARAFINDAN UYARILDIK"

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek yaptığı açıklamada, "Bu olaydan etkilenen ve fenalaşan 7 bebek var, biri hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Ailelere olayla ilgili neden geç haber verildiğine değinen Dinçyürek, "Polis tarafından uyarıldık" dedi.

Dinçyürek, “Ben de bir babayım, hangi psikolojide olduğunuzu anlıyorum. Başınız sağ olsun. Konuyla ilgili bilgi dün öğleden sonra bize ulaştı. Bütün sorumlu hekimleri ve adadaki tüm yeni doğan uzmanlarını buraya çağırarak araştırmalara başladık” dedi.

Gece yarısından sonra test sonuçlarına ulaştıklarını belirten Dinçyürek, "Hasta sağlığı önceliğimizdir. Olayın adli bir boyutu olduğu için soruşturma sürüyor. Bu nedenle sizlere ve basına geç bilgi verdik. Polisler, tedbir alamayacaklarını belirttiği için açıklama yapmamız gecikti. Yapılan son müdahale ve değerlendirmeler not alındı. Birazdan aileler yeniden içeri alınarak bebeklerin durumu aktarılacak. Polis tarafından uyarıldık" dedi.

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BAKAN DİNÇYÜREK'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Aileler, Bakan Dinçyürek'e, “Çocuklar öldükten sonra mı açıklama yapıyorsunuz?” şeklinde tepki gösterdi. Bazı aileler bakanın açıklamasının ardından fenalık geçirdi.

Kaynak: İHA

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kktc yenidoğan
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