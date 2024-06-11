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Yer: Kocaeli! Genç kızları darp etti, sebebi bakın ne çıktı: 'Benim yüzümü sakın unutma'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.06.2024 20:30
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Kocaeli'de farklı tarihlerde genç kızlara şiddet uygulayan kadın gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Kadın, mahkemedeki ifadesinde genç kızları erkek arkadaşıyla yakınlaştığı iddiasıyla darp ettiğini öne sürdü. Vali Seddar Yavuz ise B.K.’nın yakalanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden ‘Gereği yapıldı’ notuyla şüphelinin fotoğrafını paylaştı.

Yer: Kocaeli! Genç kızları darp etti, sebebi bakın ne çıktı: 'Benim yüzümü sakın unutma'

Kocaeli’nin Körfez ve İzmit ilçelerinde farklı tarihlerde çok sayıda kadının darbedilme görüntülerinin sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Mağdurlar R.S., A.T.S ve C.S.’yi darbedenlerin B.K. olduğu G.K.’nın da yanında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yapılan operasyonla ‘darp’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘kasten yaralama’ gibi suçlardan dün gözaltına alınan B.K. ve G.K. ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

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KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

G.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, B.K. ise bugün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan B.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.K.’nın emniyetteki ifadesinde darp edilen kadınların erkek arkadaşıyla yakınlaştığını, olayları bu sebeple gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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"BENİM YÜZÜMÜ SAKIN UNUTMA"

Öte yandan hem evde hem de sokak ortasında farklı tarihlerde çekilen görüntülerde B.K.’nın bir erkeğin ismini söyleyerek mağdurları darp ettiği anlar yer aldı. Mağdurun darp edildiği esnada ‘Abla elim kesiliyor bırak’ dediği anlar da şüphelinin kamerasına yansıdı. Bir başkasını darbeden şüpheli ise mağdura “Benim yüzümü sakın unutma” dediği anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Bir mağdurun nefes nefese yerde yattığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir görüntüde ise B.K.’nın bir mağdurun üzerine çıkarak sorular sorarak darp ettiği, öte yandan mağdurun ise ‘Kalk nefes alamıyorum’ dediği anlar da görüntülerde yer aldı.

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VALİ YAVUZ PAYLAŞTI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bahar K.’nın yakalanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden ‘Gereği yapıldı’ notuyla şüphelinin fotoğrafını paylaştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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(DHA)

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