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  4. Yer: Kocaeli! Her şey bir sigarayla başladı, önüne çıkanları bıçakladı

Yer: Kocaeli! Her şey bir sigarayla başladı, önüne çıkanları bıçakladı

08.08.2024 19:42
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sigara isteyen kişinin talebini geri çeviren şahıs, aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken önüne çıkan 3 kişiyi daha bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar, durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yer: Kocaeli! Her şey bir sigarayla başladı, önüne çıkanları bıçakladı

Kocaelin'de şoke eden bir olay yaşandı. Olay, Ömerağa Mahallesi Pertev Paşa Caddesi'nde meydana geldi.

SİGARA VERMEYİNCE BIÇAKLANDI!

Kimliği belirlenemeyen bir şahıs yolda yürüyen bir kişiden sigara istedi. Kendisine sigara vermeyen kişiyi yanında bulunan bıçakla yaralan şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı.

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Kent meydanına doğru kaçan şahıs, önüne çıkan E.B., S.Y. ve ismi belirlenemeyen bir kişiyi daha bıçaklayarak olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar, durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli sigara
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