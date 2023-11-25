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Yer: Kocaeli! Kanolar alabora oldu, sporcular kabusu yaşadı: Vatandaşlar bölgeye koştu

25.11.2023 13:37 | Son Güncelleme:
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Kuvvetli rüzgar ve fırtına Kocaeli'de etkili oldu. İzmit Körfezi'ne açılan kanocular kabus dolu anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle kanolar alabora olurken bölge halkı ve ekipler, sporcular için zamanla mücadele verdi. Sporcular, denizden can simidi atılarak kurtarıldı. Öte yandan Körfez ilçesi sahilinde oluşan dalgalar nedeniyle Tütünçiftlik sahilindeki Balıkçılar Kooperatifi'ne kayıtlı olan 50'ye yakın tekneden 4'ü battı.

Yer: Kocaeli! Kanolar alabora oldu, sporcular kabusu yaşadı: Vatandaşlar bölgeye koştu

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İzmit Körfezi'ne kanolarla açılan sporcular, rüzgar ve yağışın etkisiyle denizde zor anlar yaşadı. Kanoları alabora olan sporcular için deniz polisi, bölge halkı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi güvenlik personeli bölgeye gitti. Sporcular, denizden can simidi atılarak kurtarıldı.

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TEKNELER BATTI

Körfez ilçesi sahilinde oluşan dalgalar nedeniyle Tütünçiftlik sahilindeki Balıkçılar Kooperatifi'ne kayıtlı olan 50'ye yakın tekneden 4'ü battı. Yarımca sahilinde de 3 teknenin battığı öğrenildi. Sahile koşan balıkçılar, teknelerini fırtına ve dalgadan etkilenmemeleri için kıyıya çıkardı.

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Kaynak: DHA


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Kocaeli Fırtına
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