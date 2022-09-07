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  4. Yer: Kocaeli! Kızını oğluna isteyen adama kurşun yağdırdı

Yer: Kocaeli! Kızını oğluna isteyen adama kurşun yağdırdı

07.09.2022 06:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nde bir kişi, kızını oğluna istemeye gelen kişiye kurşun yağdırdı. Yaralanan kişi kanlar içinde yere yığılırken Cevdet D. ise olay yerinden kaçtı. Yaralının hayati tehlikesi devam ederken, gözaltına alınan Cevdet D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yer: Kocaeli! Kızını oğluna isteyen adama kurşun yağdırdı

Kocaeli Dilovası'nda iki kişi arasında kız isteme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kızın babası yanında getirdiği silahla Hikmet G.’ye kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan Hikmet G. hastaneye kaldırılırken, olay sonrası kaçan Cevdet D. yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Cevdet D.

KIZ İSTEME TARTIŞMASI

Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi, Orhan Gazi Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet G. (55), oğlu için Cevdet D.’nin (60) kızını istemeye gitti. Bunu istemeyen ve duruma tepki gösteren Cevdet D., Hikmet G. ile tartışma yaşadı. Bunun üzerine Cevdet D., Hikmet G.’nin yanına giderek yumruk attı. Çevredeki vatandaşlar, kavgayı ayırmak üzere araya girdi. Ardından Cevdet D., yanında getirdiği silahı çıkartarak Hikmet G.’ye kurşun yağdırdı. Yaralanan Hikmet G. kanlar içinde yere yığılırken, Cevdet D. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Hikmet G.

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TUTUKLANDI

Öte yandan polis ekipleri, Hikmet G.’yi yaralayıp olay yerinden kaçan Cevdet D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışma çerçevesinde yakalanarak gözaltına alınan Cevdet D., sorgusu yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli şahıs buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cevdet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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