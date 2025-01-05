Yer: Kocaeli! Polis memuru evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şeyda Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis memuru Sinan Cem Bayır, eşi tarafından evinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu.

EVDE HAYATINI KAYBETTİ

Bayır'ın eşi hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis memuru Bayır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis memurunun naaşı, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. (İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır