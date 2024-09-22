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  4. Yer: Kocaeli! Saniye saniye görüntülendi: TIR’ın çekicisi deniz böyle düştü

Yer: Kocaeli! Saniye saniye görüntülendi: TIR’ın çekicisi deniz böyle düştü

22.09.2024 21:28
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Kocaeli Gebze'de sürücüsünün arıza sebebiyle dorsesinden ayırdığı TIR’ın çekicisi denize düştü. Olayda yaralanan olmazken, denize düşen çekici vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yer: Kocaeli! Saniye saniye görüntülendi: TIR’ın çekicisi deniz böyle düştü

Olay saat 11.00 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi’ndeki bir feribot iskelesinde meydana geldi. Feribota binmek için limana gelen M.Ş. idaresindeki TIR’ın arızalanması sebebiyle, sürücü dorse ile çekiciyi birbirinden ayırdı. Bu sırada fren sisteminde arıza olduğu öğrenilen çekici kendiliğinden hareket ederek liman bariyerlerine çarptı. Bariyeri kıran çekici denize düştü.

KOCAELI---ARIZALANAN-TIR’IN-CEKICISI-DOR_402267_111662

VİNÇLE DENİZDEN ÇIKARILDI

Olayda yaralanan kimse olmazken, araçtaki mazot ve yağın denize yayılmaması için limanda önlem alındı. Araç, daha sonra limana çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

KOCAELI---ARIZALANAN-TIR’IN-CEKICISI-DOR_402263_111662

İŞLETME AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili olarak feribot iskelesini işleten firma tarafından yapılan yazılı açıklamada, “34 EM 3127 plakalı tır, 22.09.2024 gecesi 02.00’de Eskihisar – Tavşanlı (Yalova) Feribot Hizmetleri yapan işletmemize ait feribota çıkması sırasında gemi kapağında arızalanmıştır. Arıza yaptığı saat olan 02.00’den saat 10.00’a kadar işletmemize ait limanda bağlı kalmıştır. Alandan götürülme esnasında şoförü tarafından direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sebebiyle TIR, limandan denize doğru kaymaya başlamış ve kapalı pozisyonda olan liman bariyerlerini kırarak denize düşmüştür. TIR’ın denize düşmesi akabinde limanda işletmemiz tarafından çevre güvenlik ve çevre kirliliği açısından gerekli tedbirler acilen alınmıştır. İl Çevre Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma kontrolünde TIR kısa süre içinde denizden çıkartılmış ve sahibi tarafından limandan uzaklaştırılmıştır. Yaşanan bu üzücü hadise, bahse konu olan tırın fren ve hidrolik sisteminden kaynaklanan arızası sebebiyle meydana gelmiş olup işletmemizin liman hizmeti veya feribotumuz ile alakalı değildir” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Tır
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