Yer: Kocaeli... Yalnız yaşayan 64 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!

Olay, Şirintepe Mahallesi Plajyolu Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan F.G.’den (64) yakınları bir süredir haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi.

EVİNDE HAREKETSİZ ŞEKİLDE YATARKEN BULUNDU

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede evinde hareketsiz şekilde yatarken bulunan yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.

F.G.'nin bir kız ve bir erkek olmak üzere 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

