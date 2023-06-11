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  4. Yer: Kocaeli... Yalnız yaşayan 64 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!

Yer: Kocaeli... Yalnız yaşayan 64 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!

11.06.2023 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yalnız yaşayan 64 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Şahsın bir kız ve bir erkek olmak üzere 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yer: Kocaeli... Yalnız yaşayan 64 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!

Olay, Şirintepe Mahallesi Plajyolu Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan F.G.’den (64) yakınları bir süredir haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi.

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EVİNDE HAREKETSİZ ŞEKİLDE YATARKEN BULUNDU

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede evinde hareketsiz şekilde yatarken bulunan yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.

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F.G.'nin bir kız ve bir erkek olmak üzere 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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Kocaeli İzmit

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