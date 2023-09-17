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  4. Yer: Konya! Çamaşır makinesinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Yer: Konya! Çamaşır makinesinden çıkanlar şaşkına çevirdi

17.09.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da narkotik polisi tarafından durdurulan bir araç içerisinde bulunan çamaşır makinesi ve elektrik sobasının içine gizlenmiş 11 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yer: Konya! Çamaşır makinesinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde Karatay ilçesi Hacı Hasan Mahallesi'nde bir kişinin aracıyla uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri Hacı Hasan Mahallesi'nde belirlenen şüpheli C.K.'nin içinde bulunduğu aracı durdurdu.

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ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yapılan aramada araç içerisinde bulunan çamaşır makinesi ve elektrik sobasının içine gizlenmiş, paketler halinde 11 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

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Gözaltına alınan C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(İHA)

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Konya uyuşturucu çamaşır makinesi elektrik sobası

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