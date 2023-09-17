Yer: Konya! Çamaşır makinesinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde Karatay ilçesi Hacı Hasan Mahallesi'nde bir kişinin aracıyla uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri Hacı Hasan Mahallesi'nde belirlenen şüpheli C.K.'nin içinde bulunduğu aracı durdurdu.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yapılan aramada araç içerisinde bulunan çamaşır makinesi ve elektrik sobasının içine gizlenmiş, paketler halinde 11 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

