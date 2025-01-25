Yer: Konya... Çöken binayla ilgili korkunç iddialar: 4 kişi gözaltında! "Balıkçı kolon kesti"

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki 4 katlı Taşoluk Apartmanı akşam saatlerinde çöktü. 79 kişinin mukim olduğu binada 5 kişi enkazda kaldı. 3 kişinin canlı çıkarıldığı enkazda 2 kişi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çöken binayla ilgili vahim iddialar da gelmeye başladı. Bunların en başında da zemin kattaki dükkan sahiplerinin dükkanlarını genişletmek için bina kolonlarını kestiği iddiası...

BAKAN TUNÇ: 1 BAŞSAVCI, 2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Konya’da 4 katlı binanın çökmesi ile ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Tunç konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağ salim kurtarılmasını diliyorum. Devletimizin ilgili kurumları tarafından arama kurtarma çalışmaları kesintisiz şekilde devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiği adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve kazadan muhafaza eylesin” ifadelerine yer verdi.

5 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ, 3 KİŞİ KURTARILDI

Enkaz altında kaldığı belirtilen kişilerin Suriye uyruklu Muhammed Ceddah, Ahmed Ceddah, Muhammed Ceddah, Türk Ceddah, Umuni Ceddah olduğu belirtildi.

Çöken 4 katlı Taşoluk Apartmanı enkazından 3'üncü kişi de canlı olarak çıkarıldı. Ekiplerin enkaz alanından ambulansa kadar oluşturduğu koridordan hassasiyetle taşınan yaralı ambulansa alınarak, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Diğer kişileri kurtarmak için ekiplerin çalışması aralıksız olarak sürüyor.

VAHİM İDDİALAR: 'BALIKÇI KOLON KESTİ'

Binanın zemin katında yeni açılan balıkçıya ait iş yerinde ise genişletme çalışmaları kapsamında kolan kesildiği iddia edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bina 1992 yılında inşaat ruhsatı, 1994 yılında da ifşa ruhsatı alınmış. 30 yıldır oturulan bina. Hem bize hem ilçe belediyemize herhangi bir şikayet söz konusu değil. Onun için binanın neden yıkıldığıyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bu, zemin katta dükkan olan yapılarda bu bina yıkıldığında ilk konuşulan konu, ama bununla ilgili ne bilgi, ne bir ihbar yok.” dedi.

İDDİALAR SONRASI 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde binanın çökmesi üzerine soruşturma başlatan Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların, binanın alt katında bulunan dükkan sahipleri olduğu öğrenildi.

Uzman bilirkişi heyeti ile cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA-İHA-DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır