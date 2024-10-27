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Yer: Konya! Öğretmen eşini 17 kez bıçaklayarak öldürmüştü: Sebebi ortaya çıktı! Pes dedirten olay

27.10.2024 17:43
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Konya'da öğretmen eşini ders vermek için gittiği sitenin önünde öldüren yine öğretmen olan kocanın dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı. Cani kocanın eşini, babasının ölümünden kalan miras payını almadığı için öldürdüğü ortaya çıktı.

Yer: Konya! Öğretmen eşini 17 kez bıçaklayarak öldürmüştü: Sebebi ortaya çıktı! Pes dedirten olay

Cuma günü akşam saatlerinde Konya'nın Meram ilçesindeki bir siteye ders vermek için giden öğretmen kadın yine öğretmen olan kocası tarafından 17 bıçak darbesine maruz bırakılarak öldürülmüştü.

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CANİ KOCA EŞİNİ KATLETMİŞTİ

Edinilen bilgiye göre, özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan Abdullah K., boşanma aşamasındaki eşi özel bir eğitim kurumunda öğretmen olan Ebru K.'yi özel ders vereceği site önüne kadar takip etti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada Abdullah K., yanında bulunan bıçakla Ebru K.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden 17 bıçak darbesi ile yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ebru K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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'PES' DEDİRTEN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ebru K.'yi öldüren cani koca Abdullah K.'nin emniyetteki ifadesinde, "Ebru benden boşanmak istiyordu, ben ise boşanmak istemiyordum. Babası vefat ettikten sonra miras kalmıştı. Kendi payına düşeni almasını istedim, Ebru bu teklifimi kabul etmedi. Aramızda bu nedenlerle tartışma çıktı daha sonra olay gerçekleşti" dediği öğrenildi.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Öğretmen Konya
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