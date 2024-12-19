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Yer: Konya! Yanarak can verdiler: Yaşlı çiftin ölümünde 'kundaklama' şüphesi!

19.12.2024 17:04
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Konya'da Zeki Özbay ve Aynur Özbay çifti evlerindeki yangında geci şekilde can verdi. Çiftin cenazeleri toprağa verilirken, yangının evin 3 farklı noktasından aynı anda çıkması akıllara kundaklama şüphesini getirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yer: Konya! Yanarak can verdiler: Yaşlı çiftin ölümünde 'kundaklama' şüphesi!

Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde oturan Zeki ve Aynur Özbay çiftinin bağ evinde, dün saat 02.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bağ evi, ahır ve samanlıktaki alevler söndürüldü.

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ÇİFT YANARAK CAN VERMİŞ...

Ekipler, içeriye girdiğinde Zeki ve Aynur Özbay çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Özbay çiftinin cenazeleri, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İncelemede; yangının ev, ahır ve samanlıkta aynı anda çıktığı belirlendi. Bunun üzerine kundaklama şüphesi ile soruşturma başlatıldı.

Geniş çaplı soruşturma sürerken, çiftin cenazesi bugün kılınan namaz sonrası mahalle mezarlığına defnedildi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Konya kundaklama
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