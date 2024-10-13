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Yer: Küçükçekmece! Panikle dışarı çıktılar, bir daha giremediler... Bina tahliye edildi 'Yağmur yağdı, bir gürültü geldi'

13.10.2024 07:47
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İstanbul, Küçükçekmece’de 5 katlı binanın bahçe duvarında, yağışın ardından çökme meydana geldi. Bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Bina sakini bir vatandaş, “Evimizdeydik, yağmur yağdı. Bir gürültü geldi. Tüm millet dışarı çıktı. Baktık buradaki istinat duvarı, yarım çekilmiş" ifadelerini kullandı.

Yer: Küçükçekmece! Panikle dışarı çıktılar, bir daha giremediler... Bina tahliye edildi 'Yağmur yağdı, bir gürültü geldi'

Olay, saat 23.00 sıralarında Tevfik Bey Mahallesi Bülent Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yağışın etkisiyle 5 katlı binanın bahçe duvarında çökme meydana geldi. Beton duvar ve toprak parçaları, binanın bitişiğinde devam eden inşaatın temel çukuruna çökerken, bina sakinleri, panikle binayı boşalttı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, vatandaşlar binayı tahliye etmeye devam etti.

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'İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI YARIM ÇEKİLMİŞ'

Bina sakini Recep Acar, “Evimizdeydik, yağmur yağdı. Bir gürültü geldi. Tüm millet dışarı çıktı. Baktık buradaki istinat duvarı, yarım çekilmiş. Belediye buraya kadar izin verdi, dediler. Yarın imza toplayacağız. Elimizden ne gelirse yapacağız. Toprak kayıyordu böyle yavaş yavaş sonra bizim B bloğu komple tahliye ettiler. Polisler ve zabıtalar geldi. Bazılarını belediye götürecekmiş, bazıları akrabalarının evine gidecekmiş. Herkes mağdur, bunun arkasında duracağız. İmza toplayacağız. Elimizden gelen neyse şikâyetçi olacağız. Gürültü duyduk, dışarı çıktık. Bir daha da eve giremedik. Şu ana kadar kimse giremedi evine" dedi.

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Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına bir kısmı ise belediyenin belirlediği yerlere yerleştirileceği öğrenildi.

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Binanın durumu ise yapılacak olan incelemeler sonucunda açıklığa kavuşacak.(DHA)

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ISTANBUL-KUCUKCEKMECE’DE-5-KATLI-BINANIN_367366_101486Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Küçükçekmece bina tahliye
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