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  4. Yer: Kütahya! Akılalmaz olay: Eşiyle tartıştı, evini ateşe verdi

Yer: Kütahya! Akılalmaz olay: Eşiyle tartıştı, evini ateşe verdi

18.10.2023 11:29 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da bir şahsın eşiyle münakaşa edip evini ateşe verdiği iddia edildi.

Yer: Kütahya! Akılalmaz olay: Eşiyle tartıştı, evini ateşe verdi

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Oruç Reis Sokak üzerinde bulunan bir evde gece saatlerinde Ö.E., eşi B.E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın sonunda eşine sinirlenen Ö.B. kiracı olarak oturdukları evin mutfağını ateşe verdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Evin mutfağında hasar oluşan yangın sonrası Ö.B. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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