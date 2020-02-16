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Yer: Kütahya! Kaldırımdaki kediye tekme attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 13:48 | Son Güncelleme

Kütahya Simav'da bir kişinin kaldırımdaki kediye tekme attığı ana ilişkin görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntü sonrası harekete geçildi. Kaymakam Türker Çağatay Halim, görüntülerdeki kişiye para cezası uygulanacağını açıkladı.

Yer: Kütahya! Kaldırımdaki kediye tekme attı

Kediye tekme atması güvenlik kameraları tarafından görüntülenen M.T., vatandaşlardan büyük tepki aldı. Görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yayılmasının ardından Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve şahsa idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, “Yerel ve ulusal basında yer alan, sokaktaki dostlarımızdan bir kediye yönelik Simav ilçe merkezinde gerçekleşen şiddet olayı ile ilgili olarak kamera görüntüleri oldukça net. Şiddet uygulayan vatandaşın kimliğini polisimiz tespit etti. Kesinlikle kabul edilemez ve görmezden gelinmeyecek bir davranıştır, esefle kınıyoruz. 5199 sayılı ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14’üncü ve 24/k maddelerine göre idari para cezası uygulanmak üzere işlem başlatıldı” dedi.

Kaynak: İHA

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