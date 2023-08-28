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  4. Yer: Kütahya! Nesli tükenme tehlikesi altında: 'Bir anda karşımıza üç tane çıktı'

Yer: Kütahya! Nesli tükenme tehlikesi altında: 'Bir anda karşımıza üç tane çıktı'

28.08.2023 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları görüntülendi. Bir vatandaş tarafından görüntülenen su samurları, kendi aralarında oynadıktan sonra gözlerden kayboldular.

Yer: Kütahya! Nesli tükenme tehlikesi altında: 'Bir anda karşımıza üç tane çıktı'

Domaniç ilçesi Muhacirler köyü yakınında bir dere kenarında dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurlarının görüntüleri bölgeden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kendi aralarında oynayan su samurları daha sonra gözlerden kayboldular.

"BİR ANDA KARŞIMIZA ÜÇ TANE SU SAMURU ÇIKTI"

Su samurlarını cep telefonu ile görüntüleyen Fatih Yavuz, "Domaniç’e doğa yürüyüşü ve bölgede bulunan uyuz hamamını görmek için gitmiştik. Bir anda karşımıza üç tane su samuru çıktı. O anı kaydederek internet ortamında paylaştık" dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya su samuru

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