Yer: Malatya! Çatıdan kendisi indi, arkadaşını çıkardı

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısa bir süre önce eşi Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) sığınan bir kişi, kurumun bulunduğu Kardeşlik Sokak'taki inşaat halinde olan 4 katlı bir binanın çatısına içerisinde para dolu çanta ile çıkarak eşinin kendine gösterilmesini istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipleri gören kişi, çok sayıda kiremidi polis ve itfaiye ekiplerinin üzerine fırlattı.

KENDİSİ İNDİ, ARKADAŞINI ÇIKARDI

Çantadan çıkardığı paraları ekiplere göstererek "Gelin size para vereyim" diye seslenen kişi, yaklaşık 1,5 saat kaldığı çatıda polis ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında eşinin gösterilmesi şartıyla aşağı inmeyi kabul etti. Şahıs, eşinin gösterilmemesi halinde ise aşağı atlaması için arkadaşını binanın çatısına çıkardı.

Arkadaşının çatıya çıkmasıyla birlikte aşağı inen kişi, polis ekipleri eşliğinde gittiği Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'nde eşini görmeye çalıştı. Bu sırada ekipler tarafından sakinleştirilen kişi, çatıda bulunan arkadaşına aşağı inmesini söyledi. Diğer kişinin de aşağıya inmesiyle birlikte polis ekipleriyle bir süre görüşen iki arkadaş, bindikleri özel bir araçla bölgeden ayrılarak uzaklaştı.

Kaynak: İHA

