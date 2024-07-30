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  4. Yer: Malatya! Ev sahibi polis memuru dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Yer: Malatya! Ev sahibi polis memuru dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

30.07.2024 16:07
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Malatya'da ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı yaşandı. Polis memuru ev sahibi ile kiracı olan akrabasının tartışmasında kan aktı. Silahını ateşleyen polis memuru, 5 kişiyi yaraladı. Yaralılardan 3'ü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yer: Malatya! Ev sahibi polis memuru dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Olay, öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşandı. Polis memuru Murat B. ile kiracıları ve aynı zamanda akrabaları olan kişiler arasında alacak anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında polis memuru Murat B., yanındaki beylik tabancası ile akrabalarına ateş açtı.

5 KİŞİ YARALANDI!

Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Abdullah ve Şeref Ç. ile Gülhan B. kurtarılamadı.

Olayın ardından polis memuru Murat B. meslektaşlarına teslim olurken, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Kiracı ev sahibi
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