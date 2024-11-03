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  4. Yer: Malatya... Hukuk fakültesi öğrencisinin sır ölümü!

Yer: Malatya... Hukuk fakültesi öğrencisinin sır ölümü!

03.11.2024 23:23
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğrenci olan Mahmut Hakan Uzun evine 200 metre uzaktaki bir kayısı bahçesinde ölü bulundu.

Yer: Malatya... Hukuk fakültesi öğrencisinin sır ölümü!

Olay, saat 18.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ankara Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören ve bir süre önce ailesini ziyarete gelen Mahmut Hakan Uzan'dan (23) öğle saatlerinden beri haber alamayan N.U., evlerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki kayısı bahçesine giderek oğlunu aramaya başladı.

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BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Baba N.U., oğlunu bir ağacın altında başından silahla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet tabanca bulurken, Mahmut Hakan Uzan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Malatya
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