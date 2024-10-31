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  4. Yer: Malatya! Parkta telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğradı

Yer: Malatya! Parkta telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğradı

31.10.2024 22:18
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Malatya'da, İsmail D., parkta telefonla konuşurken, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla ayaklarından vurulan D., hastaneye kaldırılırken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yer: Malatya! Parkta telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğradı

Olay, saat 16.00 sıralarında Sancaktar Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Özpolat parkında meydana geldi. İsmail D., parkta telefonla konuşurken, yanına yaklaşan ve kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

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SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Tabanca ile açılan ateş sonucu İsmail D., ayaklarından vurulurken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

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Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla parka gelen sağlık ekipleri ayaklarından yaralanan İsmail D.'yi ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Malatya silahlı saldırı
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