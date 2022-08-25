HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Malatya! Yeni gelinin batıl inancı 500 yıllık ağacı yaktı... Köylüden tepki

Yer: Malatya! Yeni gelinin batıl inancı 500 yıllık ağacı yaktı... Köylüden tepki

25.08.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da ‘dilek tutmak’ amacıyla yaktığı mumu 500 yıllık meşe ağacına bırakan yeni gelin asırlık ağacı yaktı. Yangın sonucu tahrip olan asırlık ağacın koruma altına alınması istenirken olay hakkında konuşan mahalle sakinlerinden Hüseyin Koç, ''ağacın gövdesi geçen yıl çıkan yangında yere devrildi. Koruma altına alınmasını istiyoruz '' dedi.

Yer: Malatya! Yeni gelinin batıl inancı 500 yıllık ağacı yaktı... Köylüden tepki

Malatya’nın Arapgir ilçesine bağlı Ulaçlı Mahallesi’nde bulunan bölge sakinlerinin ‘dört dal’ adını verdikleri yaklaşık 500 yıllık meşe ağacının bir bölümü çıkan yangın nedeniyle tahrip oldu. Ulaçlı Mahallesi’ne gelin gelen yeni evli bir kadın tarafından ‘dilek tutmak’ amacıyla bırakılan mumun yangına neden olduğu ileri sürülürken, yangın sonucu tahrip olan asırlık ağacın koruma altına alınması isteniyor.

Screenshot_15

“ZİYARET DİYE AĞACA MUM YAKIP BIRAKMIŞ”

Mahallerine gelin gelen yeni evli bir kadının asırlık meşe ağacını ziyaret sanıp yaktığı mumu ağaca bırakması sonucu çıkan yangında ağacın bir bölümünün tahrip olduğunu aktaran Ulaçlı Mahalle Muhtarı Vahap Tavlak, “Bölgemizde dört dal adını verdiğimiz yaklaşık 450 -500 yıllık bir ağacımız var. Ağacın bir dalı geçen yıl çıkan bir yangından dolayı bir parçası tahrip oldu. Ağacın yok olmasını istemiyoruz. Yetkililerin ağacı koruma altına almasını istiyoruz” dedi.

Screenshot_16

“BU TARİHİN YAŞATILMASINI İSTİYORUZ”

Mahalle Muhtarı Vahap Tavlak’ın asırlık ağaç ile ilgili anlattıklarını teyit eden mahalle sakinlerinden Hüseyin Koç ise tarihi meşe ağacının bir gövdesinin çıkan yangın nedeniyle yanarak devrildiğini ifade ederek, ağacın koruma altına alınmasını istediklerini söyledi.

Screenshot_17

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'ya gittiğinden beri haber alınamıyordu!Adana'ya gittiğinden beri haber alınamıyordu!
Bu anket çok konuşulur! AK Parti ile CHP arasındaki fark...Bu anket çok konuşulur! AK Parti ile CHP arasındaki fark...
Ameliyat sırasında bacağında 1,5 metrelik sargı bezi unuttular!Ameliyat sırasında bacağında 1,5 metrelik sargı bezi unuttular!
Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Temizlik yaparken buldu! Satın aldığı dükkandan adeta hazine çıktı

Temizlik yaparken buldu! Satın aldığı dükkandan adeta hazine çıktı

Bakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi

Bakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi

6 bin km sınırıyla ilgili kritik tarih belli oldu!

6 bin km sınırıyla ilgili kritik tarih belli oldu!

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor... Günlük 2 bin lira ceza!

"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor... Günlük 2 bin lira ceza!

Herkesi ağlatmıştı! Üniversiteyi kazandı

Herkesi ağlatmıştı! Üniversiteyi kazandı

İlginizi Çekebilir

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.