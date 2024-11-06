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Yer: Maltepe! Boş arazideki kulübede ölü bulundu

06.11.2024 23:39
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İstanbul Maltepe'de boş arazide bulunan kulübede yaşayan Ayhan Aydoğdu (46) ölü bulundu. Aydoğdu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yer: Maltepe! Boş arazideki kulübede ölü bulundu

Olay, Zümrütevler Mahallesi, Altıntabak sokak üzerinde bulunan boş arazide bulunan kulübede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Aydoğdu yaşadığı kulübe içerisinde çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ölü bulundu.

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ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aydoğdu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Maltepe
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