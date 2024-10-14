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  4. Yer Manisa: Yakalanmasaydılar vatandaşlara satacaklardı! Sucuk ve tavuk etlerine el konuldu

Yer Manisa: Yakalanmasaydılar vatandaşlara satacaklardı! Sucuk ve tavuk etlerine el konuldu

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
14.10.2024 17:29
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Manisa'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile zabıta ekipleri et satışı yapan firmalara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde ekiplerin karşılaştıkları durumlar herkesi şoke etti. Denetimlerde son kullanım tarihi geçmiş 55 kilogram tavuk ve 20 kilogram sucuk tespit edildi. Yapılan denetim olmasaydı firmalar bu etleri vatandaşlara satacaktı.

Yer Manisa: Yakalanmasaydılar vatandaşlara satacaklardı! Sucuk ve tavuk etlerine el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı denetimler devam ediyor. Yüzlerce işletmenin insan sağlığını etkileyecek şekilde satış yaptığı ortaya çıkarken, bakanlık yetkililerin bu yöndeki denetimleri sürüyor.

KAPSAMLI DENETİMLER YAPILDI

Manisa’nın Salihli ilçesinde zabıta ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla, et satışı yapan firmalara yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

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TARİHİ GEÇMİŞ VE BOZULMUŞ ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Denetimler sonucunda son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş ürünler tespit edilerek toplandı ve imha edildi. Halk sağlığını korumak amacıyla düzenli olarak sürdürülen bu denetimlerde, sağlıksız ve hijyen kurallarına uygun olmayan ürünlerin satışına izin verilmediği vurgulandı.

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55 KİLOGRAM TAVUK ETİ, 20 KİLOGRAM SUCUK ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerde bozulmuş ve tarihi geçmiş 55 kilogram tavuk eti ile 20 kilogram sucuk ele geçirildi. Salihli Belediyesi Zabıta Ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdalara ulaşabilmesi için denetimlere aralıksız devam edeceklerini belirtti.

İlçe genelinde gerçekleştirilen bu tür çalışmaların, sağlıklı ve güvenli gıda tüketimini sağlamak adına büyük önem taşıdığına dikkat çeken yetkililer, tüm işletmelere hijyen ve kalite standartlarına uygun hareket etmeleri çağrısında bulundu.

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Manisa Tarım ve Orman Bakanlığı sucuk
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