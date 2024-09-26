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  4. Yer: Mardin! Arsızlığın daniskası... Kaçak elektrik kullananlar ekiplere silahla saldırdı

Yer: Mardin! Arsızlığın daniskası... Kaçak elektrik kullananlar ekiplere silahla saldırdı

26.09.2024 11:47
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26.09.2024 11:47
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaçak elektrik denetimi yapan Dicle Elektrik ekibine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. İki saha çalışanı olaydan yara almadan kurtulurken kaçak elektrik kullanan ve çalışanlara saldırı düzenleyen şahıslar kısa süre içerisinde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan olay kameralara saniye saniye yansıdı.

Dicle Elektrik ekipleri son dönemde denetimlerini sıkılaştırdı. Kaçak elektrik kullanımının önüne geçebilmek adına sıkılaştırılan denetimler kapsamında bu seferki durak Mardin'in Kızıltepe ilçesiydi.

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UZUN NAMLULU SİLAHLA ATEŞ AÇTI...

Ekiplerin çalıştığı sırada kaçak trafo yakınındaki evde yaşayan İ.Ü., şirket çalışanlarının yanına giderek denetime tepki gösterdi.

Öfkeli şahsın evine doğru yönelmesiyle tedbir amaçlı araçlarına binen ekip, bölgeden ayrılmak için hareket etmeye başladı. Bu esnada İ.Ü. elinde uzun namlulu silahla evinden çıkarak ekiplere ateş açtı. Ekipler, hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaşarak olaydan yara almadan kurtuldu.

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ARSIZ SALDIRGAN GÖZALTINDA

Şirketten alınan bilgilere göre, saldırının gerçekleştiği Arıklı Mahallesinde tespit edilen kaçak trafonun, 160 kVA gücünde olduğu ve bu güçteki bir trafonun 80 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabileceği vurgulandı.

Olayın ardından Dicle Elektrik ekipleri, jandarma karakoluna giderek saldırgan İ.Ü. hakkında şikayette bulundu. Aynı gün içinde düzenlenen operasyonla İ.Ü. ruhsatsız silahı ile birlikte gözaltına alındı. Saldırganın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mardin kaçak elektrik dicle elektrik
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