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  4. Yer: Mardin! Borç- alacak tartışması ölümle sonuçlandı

Yer: Mardin! Borç- alacak tartışması ölümle sonuçlandı

03.08.2024 00:36
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Mardin'de borç-alacak meselesi yüzünden 47 yaşındaki İlhami Vural tartıştığı oğlu tarafından sokak ortasına tabancayla vurularak öldürüldü. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yer: Mardin! Borç- alacak tartışması ölümle sonuçlandı

Mardin'de Kızıltepe ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda baba İlhami Vural ile ismi henüz öğrenilmeyen oğlu arasında borç- alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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OĞLU, BABASI İLHAMİ VURAL'A ATEŞ ETTİ!

Büyüyen tartışmada oğlu, yanında getirdiği tabancayla babası İlhami Vural’a ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İlhami Vural’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Vural’ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, oğlu ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Mardin borç
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