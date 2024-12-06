Yer: Mardin... Film sahnelerini aratmayan anlar: Önce yayaların üstüne sürdü ardından diğer araçlara çarpa çarpa ilerledi!

Mardin'de film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Aracını önce yayaların üzerine hızla süren şahıs ardından yol kenarındaki park etmiş araçlara teker teker çarptı. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ARAÇLARA TEKER TEKER ÇARPTI

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Parkı mevkisinde meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, henüz bilinmeyen nedenle kullandığı kamyoneti yayaların üzerine sürdü. Manevra yapan sürücü, daha sonra aracıyla yol kenarında park halindeki araçlara çarptı.

VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTI

Çevredekiler sürücüyü linç etmeye kalkışırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kalabalığın arasından çıkardığı sürücüyü sağlık kontrollerinin ardından gözaltına aldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır