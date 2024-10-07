Yer: Mersin... Boya fabrikasında patlama: 2'si ağır 3 yaralı!

Erdemli ilçesi Alata Mahallesi Erdemli Sanayi Sitesi'ndeki boya imalathanesinde, saat 11.00 sıralarında doğal gazlı boya fırınında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

2'Sİ AĞIR 3 YARALI

Patlamada 3 kişi, yaralandı. Yaralılardan boya imalathanesinin sahibi Ali Yılmaz ile bitişiğindeki iş yerinde bulunan Mustafa Ceylan ve Mehmet Öz'ün durumunun ağır olduğu belirtildi. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu imalathanede incelemede bulunurken, patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır