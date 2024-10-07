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  4. Yer: Mersin... Boya fabrikasında patlama: 2'si ağır 3 yaralı!

Yer: Mersin... Boya fabrikasında patlama: 2'si ağır 3 yaralı!

07.10.2024 14:05
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Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan sanayi sitesindeki bir boya imalathanesindeki bir boya fırınında gaz sıkışması oldu. Sıkışma beraberinde patlama meydana getirdi. İlk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralanırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade ediliyor.

Erdemli ilçesi Alata Mahallesi Erdemli Sanayi Sitesi'ndeki boya imalathanesinde, saat 11.00 sıralarında doğal gazlı boya fırınında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

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2'Sİ AĞIR 3 YARALI

Patlamada 3 kişi, yaralandı. Yaralılardan boya imalathanesinin sahibi Ali Yılmaz ile bitişiğindeki iş yerinde bulunan Mustafa Ceylan ve Mehmet Öz'ün durumunun ağır olduğu belirtildi. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu imalathanede incelemede bulunurken, patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin boya
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