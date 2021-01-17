HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Mersin! Sular çekildi, kaya mezarları ortaya çıktı

Yer: Mersin! Sular çekildi, kaya mezarları ortaya çıktı

17.01.2021 09:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yer: Mersin! Sular çekildi, kaya mezarları ortaya çıktı

Mersin Tarsus'ta Bizans İmparatoru 1’inci Justinyen (Justinianos) döneminde Berdan Irmağı altında kalan Tarsus Şelalesi'ndeki Roma kaya mezarları, suların çekilmesi ile yeniden ortaya çıktı.

6'ncı yüzyılda Bizans İmparatoru 1’inci Justinyen tarafından şehri sel baskınlarına karşı korumak için Berdan Irmağı yatağının yönünün değiştirilmesiyle sular altında kalan ve Tarsus Şelalesi olarak bilinen bölgede yaklaşık 10 metre derinde bulanan konglomera kaya mezarları ve odalar, kuraklık sonucu suyun çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. Ülke genelinde yaşanan kuraklıkta Berdan Barajı'ndan ırmağa su gitmemesi nedeniyle Tarsus Şelalesi'nin ilk kez bu kadar susuz kaldığı kaydedildi.

Kaya mezarları ve odaların halen orijinalliğini koruduğunu anlatan sosyolog turizmci Nadir Durgun, "Tarsus Şelalesi altındaki Roma kaya mezarlarının bulunduğu yerdeyiz. Normalde buraya girmek çok zor. Üzerinden aşırı su aktığı için girilmesi mümkün olmuyor. Ama kuraklık olduğu için girebildik. Üzerimizden Berdan Nehri akıyor. Normalde bu nehir Antik çağda şehrin tam merkezinden akıyordu. İsmi o dönemde Kydnos olan nehir, şehir merkezinden akarak lagüne dökülüyordu. Fakat bahar aylarında aşırı yağış ve kar erimesinden bu nehir taşıyor, daha sonra Bizans İmparatoru Justinyen döneminde nehrin yatağı değiştiriliyor. Burada eski Roma kaya mezarlarının bulunduğu yerin üzerinden akıntıyla bir şelale oluşuyor. Daha sonra Justinyen, Baç Köprüsü dediğimiz köprüyü de inşa ediyor ve şehri bu şekilde su baskınlarından kurtarıyor” dedi.

3f987f3cf27a3febe32bede0bcfe8686

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Soğuk havada iç ısıtan görüntüSoğuk havada iç ısıtan görüntü
La İlahe İllallah ne demek? Türkçe anlamı ve faziletleriLa İlahe İllallah ne demek? Türkçe anlamı ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı

İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı

Ekipler dedektif gibi iz sürdü! Sigara izmaritindeki DNA ele verdi

Ekipler dedektif gibi iz sürdü! Sigara izmaritindeki DNA ele verdi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Mesut Özil, Fenerbahçe'de

Mesut Özil, Fenerbahçe'de

Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulundu

Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulundu

4 milyon TL değerindeydi! Lüks araç hurdaya döndü

4 milyon TL değerindeydi! Lüks araç hurdaya döndü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Diğer Haberler

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan kar yağışı açıklaması

İBB'den kar yağışı açıklaması

Arılar, koronavirüs tespitinde kullanılabilir mi? Uzman isimden açıklama

Arılar, koronavirüs tespitinde kullanılabilir mi?

Soğuk havada iç ısıtan görüntü

Soğuk havada iç ısıtan görüntü

İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?

Tunceli Ovacık'ta kar yağışı! Evler ve araçlar kar altında kaldı

Evler ve araçlar kar altında kaldı

Ankara'da kar yağışı! Kent yeniden beyaza büründü

Ankara'da yeniden beyaza büründü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.