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Yer: Mersin! Yabancı uyruklu kişi zabıta üniformasıyla yakalandı

19.08.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, yabancı uyruklu zabıta üniforması giyen bir kişiyi yakaladı. 20’li yaşlarda olan Afgan uyruklu S.M.’nin üzerinden bir adet noter onaylı belge, cep telefonu ve birçok sim kartı bulundu. S.M.’nin üzerindeki resmi üniformaya el konulurken, şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Yer: Mersin! Yabancı uyruklu kişi zabıta üniformasıyla yakalandı

Olay, Mersin Tarsus'ta yaşandı. Zabıta ekipleri, gelen ihbar üzerine bir parkta üzerinde zabıta üniforması olan yabancı uyruklu bir kişiyi yakaladı. Afgan uyruklu olduğu belirlenen 20 yaşındaki kişinin üzerinden bir adet noter onaylı belge, cep telefonu ve birçok sim kartı çıktı. Polise teslim edilen kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Tarsus Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ihbarları dikkate alarak, vatandaşın güvenliği için denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede ilçede faaliyet gösteren bir esnaf, Ulu Cami yanında bulunan park içerisinde şüphelendiği ve yabancı uyruklu olabileceğini düşündüğü bir şahsı Tarsus Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, belirtilen S.M. adlı şahısla görüştükten sonra, yabancı uyruklu olduğunu anlamaları üzerine şahsı amirliğe getirdi.

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ZABITA ÜNİFORMASI GİYMİŞ

Şahsın Türkçesinin yetersiz olduğu ve üzerinde zabıta üniforması bulunmasından dolayı ekiplerce inceleme başlatıldı. 20’li yaşlarda olan S.M.’nin üzerinden bir adet noter onaylı belge, cep telefonu ve birçok sim kartı bulundu. Şahıs hakkında gerekli işlemlerin başlatılması için üzerinde bulunan belgeler, Tarsus Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

S.M.’nin üzerindeki resmi üniformaya el konulurken, şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Mersin
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