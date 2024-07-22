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  4. Yer: Mudanya! Hesaba itiraz eden müşteri, büfe sahibini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Yer: Mudanya! Hesaba itiraz eden müşteri, büfe sahibini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

22.07.2024 19:17
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir büfede çay içen müşteri, hesaba itiraz ederek iş yeri sahibiyle tartıştı. Müşteri, büfe sahibini kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Yer: Mudanya! Hesaba itiraz eden müşteri, büfe sahibini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 00.30 sıralarında Bursa'nın Mudanya ilçesi İsmet İnönü bulvarı üzerinde bulunan büfede meydana geldi. Büfede çay içen G.G., gelen hesap üzerine büfe sahibi Rasim Çiçek (63) ile tartışmaya başladı. Çıkan arbede sırasında G.G. (50), yere düştü. Duruma sinirlenen G.G., yanında getirdiği bıçağı çıkararak Rasim Çiçek'in kalbine sapladı.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde bulunan Çiçek'in akrabası N.T. ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri büfe sahibi Rasim Çiçek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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TUTUKLANDI

Yaralanan N.T. ise ambulans ile hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, şüpheli G.G.'yi gözaltına aldı. G.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mudanya
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