Yer: Mudanya! Hesaba itiraz eden müşteri, büfe sahibini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 00.30 sıralarında Bursa'nın Mudanya ilçesi İsmet İnönü bulvarı üzerinde bulunan büfede meydana geldi. Büfede çay içen G.G., gelen hesap üzerine büfe sahibi Rasim Çiçek (63) ile tartışmaya başladı. Çıkan arbede sırasında G.G. (50), yere düştü. Duruma sinirlenen G.G., yanında getirdiği bıçağı çıkararak Rasim Çiçek'in kalbine sapladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde bulunan Çiçek'in akrabası N.T. ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri büfe sahibi Rasim Çiçek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

TUTUKLANDI

Yaralanan N.T. ise ambulans ile hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, şüpheli G.G.'yi gözaltına aldı. G.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır