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Yer: Muğla! 24 yaşındaki genç cadde ortasında üzerine benzin döküp kendini yaktı, nedeni ise...

02.06.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da bir kişi, akşam saatlerinde cadde ortasında üzerine benzin döküp kendini yaktı. Çevredeki vatandaşların yangın tüpleriyle müdahale ettiği olayda gencin vücudunda yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan gencin sevgilisi ile yaşadığı tartışmanın ardından kendisini yaktığı öğrenildi.

Yer: Muğla! 24 yaşındaki genç cadde ortasında üzerine benzin döküp kendini yaktı, nedeni ise...

Alınan bilgiye göre, Milas’ın İsmetpaşa Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde akşam saatlerinde A.S.A. (24) isimli genç, yanında getirdiği benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi. Çevrede bulunan vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürmesinin ardından olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Üzerinde bulunan kıyafetleri tamamen yanan ve vücudunda yanıklar oluşan şahıs sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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SEVGİLİSİ İLE TARTIŞMIŞ

Tedavisi devam eden A.S.A.'nın, sevgilisi ile yaşadığı tartışmanın ardından kendisini yaktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Muğla benzin

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