HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Muğla! Eşini öldürüp intihar süsü vermişti... Firari katil cinsel istismardan yakalandı

Yer: Muğla! Eşini öldürüp intihar süsü vermişti... Firari katil cinsel istismardan yakalandı

18.05.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında karısını öldürüp bir de intihar süsü veren Yunus H. ağabeyinin kimliği ile Muğla’nın Bodrum ilçesinde yakalandı. Yunus H.'nin Bodrum'da arkadaş olduğu kadına, geçtiğimiz günlerde cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Kadının şikayeti üzerine, gözaltına alınan şahsın parmak izi sorgusunda eşini öldürmekten müebbet hapis cezası alan Yunus H. olduğu ortaya çıktı. Katil koca, eşini ormanlık alanda göğsünden vurmuş, elini yıkayıp silahı eşinin eline tutuşturmuştu.

Yer: Muğla! Eşini öldürüp intihar süsü vermişti... Firari katil cinsel istismardan yakalandı

İddiaya göre İstanbul’da yaşamını sürdüren 3 çocuk annesi Sarıgül H. 2018 yılında müteahhitlik yapan eşi Yunus H.’nin kendisini aldattığı iddiasıyla tartışma yaşadı. Eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden Sarıgül H., kadın sığınma evine yerleştirildi fakat ailelerin araya girmesi sonucu barıştırıldı.

İNTİHAR SÜSÜ VERDİ

Çift, barışmalarından kısa süre sonra yeniden tartıştı. Eşini araca bindiren Yunus H., Silivri’de ormanlık alana götürdü. Burada eşini göğsünden vurarak öldüren Yunus H., elini yıkadıktan sonra silahı eşinin eline tutuşturup bir kez daha ateş ederek cinayete intihar süsü verdi, daha sonra jandarmaya ihbarda bulunarak eşinin intihar ettiğini söyledi.

AW622791_06

ÖNCE TUTUKLANDI, SONRA SERBEST BIRAKILDI

Kadının cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendirilerek Yunus H. hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemede savunmasını eşinin intiharı üzerine kuran sanık, Ocak 2019’da tutuksuz yargılanmaya başladı. Sarıgül H.’nin cinayete kurban gittiği, Yunus H.’nin telefon mesajlaşmaları ile ortaya çıkınca dava, Kasım 2020’de karara bağlandı. Katil zanlısı Yunus H. müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AW622791_01

BODRUM’DA ARKADAŞINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Kararın ardından kayıplara karışan Yunus H., izini kaybettirmek için yakınlarına Karadağ'a gittiğini söyledi. Yunus H. kararın ardından Bodrum’a kaçarak burada yaşamaya başladı. Yılbaşında tanıştığı ve arkadaş olduğu kadına kendisini İmam H. olarak tanıtan zanlı, N.T. isimli kadına geçtiğimiz günlerde cinsel istismarda bulundu.

EKİPLER, TAKSİCİ KILIĞINA GİREREK YAKALADI

Kadının şikayeti üzerine, Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri taksici kılığına girerek yakaladığı Yunus H.’nin üzerinden ağabeyi İmam H.’nin kimliği çıktı. Gözaltına alınan şahsın parmak izi sorgusunda eşini öldürmekten müebbet hapis cezası alan Yunus H. olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan firari katil zanlısı, bugün adliyeye sevk edildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
77 yaşında üniversite mezunu oldu!77 yaşında üniversite mezunu oldu!
Salda'nın son hali olay olmuştu! "Bataklığa dönüştü" iddialarına yanıtSalda'nın son hali olay olmuştu! "Bataklığa dönüştü" iddialarına yanıt
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında dünyadan peş peşe Türkiye mesajları! 'Eminiz'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında dünyadan peş peşe Türkiye mesajları! 'Eminiz'
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Erdoğan'dan SADAT, Atatürk Havalimanı ve Kaftancıoğlu açıklaması

Erdoğan'dan SADAT, Atatürk Havalimanı ve Kaftancıoğlu açıklaması

Korkunç görüntü! Kazdıkça çıktı, kokuya dayanamadılar

Korkunç görüntü! Kazdıkça çıktı, kokuya dayanamadılar

Akaryakıta büyük bir zam daha geliyor!

Akaryakıta büyük bir zam daha geliyor!

Uzman çavuşu öldürmüştü! Bu mesajı yazmış: Yatakta iyi değilsin

Uzman çavuşu öldürmüştü! Bu mesajı yazmış: Yatakta iyi değilsin

İkram edilen poğaçayı yedi, hayatının şokunu yaşadı! 'Gözlerimi açtığımda...'

İkram edilen poğaçayı yedi, hayatının şokunu yaşadı! 'Gözlerimi açtığımda...'

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.