HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Muğla! Polisler evde yakaladı, şaşkına çeviren sözler: 'Ne alıyorsunuz ki zaten af çıkıyor'

Yer: Muğla! Polisler evde yakaladı, şaşkına çeviren sözler: 'Ne alıyorsunuz ki zaten af çıkıyor'

23.10.2023 10:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 38 motosiklet çalan ve bu suçtan tutukluyken kaldığı açık cezaevinden firar ederek yine motosiklet çalan 18 yaşındaki şahıs, polis tarafından evinde yakalandı. Adliyeye getirilen şahıs yeniden tutuklanırken şahsın yakınlarının "Ne alıyorsunuz ki zaten af çıkıyor" diye konuşması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ta motosiklet sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen S.T. isimli şahıs değişik zamanlarda 38 tane motosiklet çaldı. Bahse konu suçtan dolayı değişik zamanlarda cezaevine giren S.T. açık cezaevinde kaldığı sırada önceki gün firar edince Milas'te yeniden motosiklet hırsızlıkları başladı. Bunun üzerine şahsı takibe alan polis ekipleri önceki gün Erdal Çerçi Caddesi üzerinde cezaevi firarisi olduğu belirtilen S.T.'yi durdurmak istedi. Polisleri görünce ormanlık alana kaçan S.T. polisin ısrarlı takibi sonucunda evinde yakalanarak gözaltına alındı.

AW059050_02

ŞAŞKINA ÇEVİREN SÖZLER

S.T.'nin gözaltına alınması sırasında telefon kamerası ile kayıt alan yakınları, polis ekiplerine "Zaten af çıkıyor, ne diye alıyorsunuz" diyerek zanlının gözaltına alınmamasını istediler. Polisin söylenenleri dinlemeyip cezaevi firarisi ve motosiklet hırsızlığı şüphelisi S.T.'yi zor kullanarak gözaltına alması karşısında ise telefon kamerası ile kayıt alan zanlının yakınları "Vurmayın, canını acıtmayın" gibi polislere adeta talimat vermeye kalktılar. Oturduğu evden alınarak adliyeye çıkarılan S.T. nöbetçi mahkeme tarafından tekrar tutuklanarak, bu defa kapalı cezaeivne gönderildi.

AW059050_01

Kaynak: İHA

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tartışma kanlı bitti! Kocasını sokak ortasında göğsünden bıçakladıTartışma kanlı bitti! Kocasını sokak ortasında göğsünden bıçakladı
Ranzanın altında cesedi bulundu... Vahşeti itiraf ettiRanzanın altında cesedi bulundu... Vahşeti itiraf etti
İstanbul'da iki çeteden kirli iş birliği: Aralarında polisler de varİstanbul'da iki çeteden kirli iş birliği: Aralarında polisler de var
Anahtar Kelimeler:
Muğla hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiler

15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiler

"İyi ki indirimdeyken almışım" diyeceksiniz! %50'ye varan indirimler sizi bekliyor

"İyi ki indirimdeyken almışım" diyeceksiniz! %50'ye varan indirimler sizi bekliyor

Trende kendisini tatmin etti! Skandal görüntüler fark edilince...

Trende kendisini tatmin etti! Skandal görüntüler fark edilince...

Yakaladıkları pitona zorla alkol içirdiler

Yakaladıkları pitona zorla alkol içirdiler

Attığınız her adımda konforu hissedin! 1500 TL'ye varan indirim

Attığınız her adımda konforu hissedin! 1500 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.