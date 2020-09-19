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Yer: Muğla! Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 11:10 | Son Güncelleme

Muğla'nın Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesinde bir kamyonu solladığı sırada karşı şeride geçerek takla atan aracın şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.

Yer: Muğla! Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Kaza, Muğla-Aydın karayolu Akçaova Mahallesi'nde anayol üzerinde meydana geldi. 30 yaşındaki R.B., bir kamyonu solladığı sırada refüje çarparak karşı şeride geçti ve direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. R.B.'nin takla atan araçtan yara almadan kurtulduğu, tetkik amaçlı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 45 dakika tek şeritten ilerlerken trafik yolun temizlenmesinin ardından çift şeritten devam etti.

Kaynak: İHA

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