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  4. Yer: Nevşehir Bir kadın eski eşi tarafından hayattan kopartıldı: Aracını park ederken kurşun yağmuruna tutuldu...

Yer: Nevşehir Bir kadın eski eşi tarafından hayattan kopartıldı: Aracını park ederken kurşun yağmuruna tutuldu...

28.10.2024 21:15
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Her geçen gün kadın cinayetlerinin sayısı artmaya devam ederken kahreden haber bu sefer Nevşehir'den geldi. Boşandığı eşi tarafından aracını park ederken kurşun yağmuruna tutulan 28 yaşındaki Mine Özcan hayatını kaybetti. Özcan'ın vücuduna 7 kurşun isabet ettiği öğrenilirken cani adam jandarmaya teslim oldu.

Yer: Nevşehir Bir kadın eski eşi tarafından hayattan kopartıldı: Aracını park ederken kurşun yağmuruna tutuldu...

Elim olay Yeni Mahalle'de gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ç., yaklaşık 1 ay önce boşandığı Mine Özcan’ı (28) sabah takip etti. Mine Özcan açık otoparkta aracını park etitği esnada eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.

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ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçan Hüseyin Ö., akşam saatlerinde Kayseri’nin Develi ilçesinde jandarma ekiplerine teslim olarak suçunu itiraf etti. Kayseri'deki jandarma ekiplerinin durumu bildirdiği Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerine giderek yaptıkları araştırmada park halindeki otomobilin içinde Özcan’ı hareketsiz halde buldu.

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BİR KADIN DAHA HAYATTAN KOPARTILDI

Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mine Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra Özcan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Nevşehir
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