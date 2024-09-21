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  4. Yer: Nevşehir! Otomobile, sıcak hava balonu çarptı

Yer: Nevşehir! Otomobile, sıcak hava balonu çarptı

21.09.2024 16:25
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Nevşehir'de sıcak hava balonlarının iniş alanına giren otomobile sıcak hava balonu çarptı. Çarpmanın şiddetiyle balona takılan otomobil havalanıp yere düştü. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Nevşehir'in merkez Göreme Beldesi'nde bulunan Aşk Vadisi'nde meydana gelen kazada, bir sürücüsü manzarayı daha iyi izleyebilmek için aracını otoparka değil sıcak hava balonlarının iniş yaptığı alana park etti. Bu sırada inişte olan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle zeminden yeniden havalanınca park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle balona takılan otomobil havalanırken, yere düştü.

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SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Çarpma anı saniye saniye kameraya yansırken, iniş ekibinde yer alanların verdiği mücadele de görüntüye yansıdı.

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Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Nevşehir
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