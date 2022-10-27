Yer: Pendik... Tek teker üzerinde giderek tehlikeye davetiye çıkardılar! Metrelerce sürdü

İstanbul’da trafik güvenliği konusunda yapılan tüm uyarılara, haberlere, para cezaları ve uygulamalara rağmen İstanbul’da bazı kişiler trafik terörü estirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Pendik Köprüsü mevkiinde Kartal istikametine giden motosikletli 3 kişi, bazen makas atarak bazen de tek tekerlek üzerinde metrelerce ilerleyerek trafiği tehlikeye attı.

Tek teker ile ilerleyen motosikletliler bir süre sonra gözden kayboldu.

O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

