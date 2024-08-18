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Yer: Rize! Eşine 36 yıl önce verdiği sözü tuttu: "Bugün dedem ve anneannemin düğünü var"

18.08.2024 15:02
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Rize'nin Pazar ilçesinde ailelerinin evlenmelerine müsaade etmediği Mikail Karbuz ile Nebahat Karbuz 36 yıl önce kaçarak evlenmişlerdi. Çiftin 36 yıllık evlilik hayatları boyunca 3 çocukları ve 6 torunları oldu. Mikail Karbuz eşi Nebahat Karbuz'a 36 yıl önce verdiği sözü unutmadı.

57 yaşındaki Mikail Karbuz ile 54 yaşındaki Nebahat Karbuz, 36 yıl önce birbirlerini severek evlenme kararı aldılar. Fakat aile büyüklerinden izin olmayınca Mikail Karbuz eşi Nebahat Karbuz’u kaçırarak evlenmek zorunda kaldı. Eşine düğün yapamayan Mikail Karbuz, 36 yıl önce düğün yapacağına dair söz verdi. 36 yıllık evlilik hayatlarında 3 çocukları olan ve onların da evlenmelerine yardımcı olan çift, kendi düğünlerini bir türlü gerçekleştiremedi. Çiftin çocuklarından da 6 torunları oldu. Mikail Karbuz, yıllar önce eşine verdiği düğün sözünü ise şimdi yerine getirdi. Mikail Karbuz, öncelikle Nebahat Karbuz’u istemeye gitti. İsteme merasimi sonrası tulum ile birlikte düğün yapıldı. Çift 36 yıl sonra damatlık ve elbise giyerek yapamadıkları düğünü gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

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"36 SENE ÖNCE GÜZEL BİR DÜĞÜN YAPACAĞIMI SÖYLEMİŞTİM"

36 yıl önce verdiği sözü tutarak düğün yaptığını ifade eden Mikail Karbuz, “36 sene önce Nebahat Azaklı’yı genç kız iken kaçırarak evlendim. 36 sene içerisinde kendisine güzel bir düğün yapacağımı söylemiştim. İmkanlarımız el vermemişti. Çocuklarımız oldu. Onları büyüttük ve evlendirdik. Şu anda imkânım oldu. Bu vaziyette bir düğün yaptık. Güzel bir şey oldu. Eşime de teşekkür ediyorum bunu kabul ettiği için. 3 çocuğumuz ve 6 tane torunumuzla düğünümüzü devam ettiriyoruz. Şimdi gençlerin bu düğün salonlarında yaptıkları düğünler hiçbir şey değil. Eski geleneklerimiz ile köylerde düğün yapmalarını istiyorum. Karı koca olarak çok sabırlı olmalarını, kısa zamanda boşanmaların olmamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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"İÇİMİZDE KALMIŞTI"

36 yıl sonra eşinin düğün yapmasından ötürü çok mutlu olduğunu belirten Nebahat Karbuz, “Büyüklerimiz gençlik zamanlarımızda düğünümüzü yapmadılar. İçimizde kalmıştı. 36 yıl sonra eşim böyle bir şey düşünmüş. Eşimden çok razıyım. Gençler düğünlerini aynen böyle yapsınlar, geleneklerimizi sürdürsünler” şeklinde konuştu.

"BUGÜN DEDEMİN VE ANNEANNEMİN DÜĞÜNÜ VAR"

Dedesi ve anneannesinin düğününe geldiklerini söyleyen çiftin torunlarından Erem Zümra Avcı, “Bugün dedemin ve anneannemin düğünü var. Dedem anneannemi kaçırmıştı. Düğün yapamadıkları için dedem de bugün düğün yapmaya karar vermiş” dedi.

"BEN DE ÇOK MUTLUYUM"

Dedesi ve anneannesinin düğününe geldiği için mutlu olduğunu söyleyen torunlardan Mina Dila Avcı ise, “Bugün dedem ve anneannemin düğününe geldim. Onlar zamanında düğün yapmadılar. Bu akşam yaptılar. Ben de çok mutluyum” diye konuştu.

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"KAÇARAK EVLENDİKLERİ İÇİN HEVESLERİNİ DÜĞÜN YAPARAK SONLANDIRDILAR"

Yavuzköy Muhtarı İdris Kambur ise, “Birçok zaman düğüne gideriz. Maalesef düğünler eve gidene kadar. Günümüzde bu evlilikler bazen kısa sürebiliyor. Bu arkadaşlarımız canıgönülden birbirlerini severek evleniyorlar. Fakat şu anda bulunduğumuz düğünde bunlar birbirlerine kaçarak evlendikleri için içlerinde kalan heveslerini düğün yaparak sonlandırdılar. Biz de bu düğüne katıldık. Torunları ve çocukları var” ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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