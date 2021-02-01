HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yer: Rusya! Trafik polisi, hareket halindeki aracın içine atladı

Yer: Rusya! Trafik polisi, hareket halindeki aracın içine atladı

01.02.2021 10:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Kerç Bölgesi’nde bir trafik polisi, durdurmak istediği alkollü bir sürücünün kaçmaya çalışmasının ardından otomobilin içine atlayarak sürücüyü durdurmaya çalıştı.

Rusya’nın Kerç Bölgesi’nde trafik polisleri, yolda dikkatsizce ilerleyen alkollü bir otomobil sürücüsünü takibe başlamıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, trafik polisi ekibi ile kısa süreli bir kovalamaca yaşadı. Yolda zikzak çizerek ilerleyen otomobilin kırmızı ışıkta durmasının ardından olayı fırsat bilen bir trafik polisi ise, ekip otosundan inerek otomobili durdurmak istedi. Polis, otomobilin yanına yaklaştığı sırada trafik ışıkları yeşil yandı ve dikkatsiz sürücü polis memurunun yanında olmasına rağmen ilerlemeye başladı. Tam o anlarda polis memuru ise, ilerlemeye başlayan otomobilin sürücü kapısını açarak canı pahasına içeri atladı. Sürücünün kucağına oturmaya çalışan polis, otomobilin kapısına asılı bir şekilde metrelerce ilerlemeye devam ederken tehlikeli kovalamaca, araç sürücüsü için iyi sonlanmadı. Üzerindeki polis memuruna rağmen kaçmaya çalışan sürücü, bir süre sonra otomobili durdurmasının ardından trafik polisleri tarafından gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından olay hakkında yapılan açıklamada, sürücünün otomobili bir arkadaşından aldığı, sürücünün yolda seyir halindeyken alkollü olduğu ve trafik polisinin ise araç sürücüsünün durdurmak için otomobilin içine atlamaya çalıştığı belirtildi. Sürücünün gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı ifade edilirken sürücünün ehliyetine el konularak, kendisine ceza davası açıldığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay
Myanmar ordusu ülke yönetimine el koyduMyanmar ordusu ülke yönetimine el koydu
Duha suresinin anlamı ve faziletiDuha suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

Survivor'da diskalifiye şoku! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

İzmir'de peş peşe depremler!

İzmir'de peş peşe depremler!

Japonya ve Çin arasın büyük gerginlik! Vurma yetkisi verildi

Japonya ve Çin arasın büyük gerginlik! Vurma yetkisi verildi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

Myanmar'da darbe! Ordu ülke yönetimine el koydu

Myanmar ordusu ülke yönetimine el koydu

Japonya ve Çin arasın büyük gerginlik! Vurma yetkisi verildi

Japonya ve Çin arasın büyük gerginlik! Vurma yetkisi verildi

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 235 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 235 vaka

Covid-19’un Güney Afrika mutasyonu Yunanistan’a sıçradı

Koronavirüsün yeni mutasyonu komşuya sıçradı

Somali’deki bombalıyı saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi

Somali’deki bombalıyı saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi

KKTC Cumhurbaşkanı'ndan flaş Türkiye açıklaması

KKTC 'den Flaş Türkiye açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.