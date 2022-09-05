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  4. Yer: Sakarya! 2 metreye yakın, 30 kilo: Kıyıya zor çıkardık

Yer: Sakarya! 2 metreye yakın, 30 kilo: Kıyıya zor çıkardık

05.09.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'daki nehirde balıkçılık yapan 3 arkadaş 30 kiloluk dev yayın balığı takıldı. Üç balıkçı arkadaş dev balığı zorlu mücadele sonrasında kıyıya çıkartmayı başardı. Yaklaşık 1.80 metre uzunluğundaki balıkla poz veren Birinci, “Daha önce bu büyüklükte balık yakalamamıştım. Kıyıya çıkarmak için büyük mücadele verdik” dedi.

Yer: Sakarya! 2 metreye yakın, 30 kilo: Kıyıya zor çıkardık

Sakarya’nın Arifiye ilçesinden geçmekte olan Sakarya Nehri’ne giden ve sportif amaçlı amatör balıkçılık yapan 3 arkadaş Adem Sayılı, Mustafa Öztürk ve Yunus Birinci isimli 3 arkadaş balık avı için Arifiye ilçesi Mollaköy Mahallesi mevkiinden geçmekte olan Sakarya Nehri’ne gitti. Bir süre sonra sportif balıkçılardan Birinci’nin oltasına 30 kiloluk dev yayın balığı takıldı.

''BÜYÜK MÜCADELE VERDİK''

Üç balıkçı arkadaş dev balığı zorlu mücadele sonrasında kıyıya çıkartmayı başardı. Yaklaşık 1.80 metre uzunluğundaki balıkla poz veren Birinci, “Daha önce bu büyüklükte balık yakalamamıştım. Kıyıya çıkarmak için büyük mücadele verdik” dedi.

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(İHA)

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Sakarya
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