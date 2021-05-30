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Yer: Sakarya! Polisi görünce kendilerini tekel bayisine kilitlediler

30.05.2021 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması ve yasak olmasına rağmen alkol satışının yapıldığı tekel bayisine polisin geldiğini gören 1’i kadın olmak üzere toplam 8 kişi kendilerini içeriye kilitledi. Polis ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik ikna çabaları cevapsız kalınca savcılık izni ile itfaiye ekiplerince kapı kırılarak içeri girildi. Dükkan sahibinin de içlerinde bulunduğu 8 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Yer: Sakarya! Polisi görünce kendilerini tekel bayisine kilitlediler

İlginç olay, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, yasak olmasına rağmen alkol satışı yaptıkları ihbarı üzerine tekel bayisine doğru harekete geçti. Sokağa çıkma kısıtlaması ve yasak olmasına rağmen alkol satışı yapan tekel bayi içerisinde bulunan şahıslar ile dükkan sahibi polis ekiplerini görünce kapıları kilitledi. Ekipler yaklaşık 2 saat boyunca içeride kendilerini kilitleyen kişileri ikna etmeye çalıştı. ‘İçeride olduğunuzu biliyoruz, kapıyı açın’ uyarılarına rağmen dükkanın kapısı bir türlü açılmadı. İlerleyen saatlerde savcılıktan gelen arama kararı ile birlikte bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi.

KAPI KIRILDI, İÇERİDEN 8 KİŞİ ÇIKTI

Savcılıktan çıkan izin üzerine bölgeye kapının açılması için itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kapının kilidi kırıldı. Polis ekipleri tekel bayiine girerek, içeriye kendilerini kilitleyen 1’i kadın olmak üzere toplam 8 kişi ifadeleri alınmak üzere Serdivan Polis Merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

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sokağa çıkma yasağı Sakarya

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